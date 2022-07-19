ليبيا الان

الحبيب: على ثوار فبراير الأحرار جمع صفوفهم واستعراض قوتهم

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حرض وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، من وصفهم بـ “ثوار ليبيا” بجمع الصفوف واستعراض القوة، لأنها معيار البقاء.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “على ثوار فبراير الأحرار الباقون على العهد للوطن والوعد للشعب جمع صفوفهم وقول كلمتهم واستعراض قوتهم”. بحسب زعمه

وتابع؛ “طالما هناك من يسرق السلطة ويحتكرها ويرتبها لائتلاف نظام العسكر، وسبتمبر، والسراق، ومرتزقة الظروف، ومتحولي الولاء للواقف، ومن يدفع، فليفرضوا وجودهم بقوة طالما القوة هي معيار البقاء!”. على حد قوله.

الوسوم

الحبيب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك