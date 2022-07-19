الحبيب: على ثوار فبراير الأحرار جمع صفوفهم واستعراض قوتهم

حرض وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، من وصفهم بـ “ثوار ليبيا” بجمع الصفوف واستعراض القوة، لأنها معيار البقاء.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “على ثوار فبراير الأحرار الباقون على العهد للوطن والوعد للشعب جمع صفوفهم وقول كلمتهم واستعراض قوتهم”. بحسب زعمه

وتابع؛ “طالما هناك من يسرق السلطة ويحتكرها ويرتبها لائتلاف نظام العسكر، وسبتمبر، والسراق، ومرتزقة الظروف، ومتحولي الولاء للواقف، ومن يدفع، فليفرضوا وجودهم بقوة طالما القوة هي معيار البقاء!”. على حد قوله.