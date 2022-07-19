ضبط مندوب بشركة في مصراتة ادعى تعرضه للخطف لسرقة أموالها

أعلنت مديرية أمن مصراتة ضبط مندوب لدى إحدى الشركات بمدينة مصراتة، بعد استيلائه على مبالغ مالية من الشركة، وادعائه تعرضه للخطف والسرقة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ حول وجود شخص مكبل اليدين وملقى على الطريق الساحلي بمنطقة الدافنية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتوجه أفراد مركز شرطة الدافنية إلى الموقع، وعثروا على هذا الشخص الذي قال إنه تعرض للخطف في منتصف شهر يونيو الماضي من قبل مجهولين، استوقفوه في منطقة الخروبة، وهددوه بسلاح آلي لسرقة مبلغ مالي معه، ثم اقتادوه إلى مكان مجهول، قبل أن يلقوا به على الطريق الساحلي.

وتحفظ رجال الأمن على هذا الشخص، وبعد البحث والتحري، وجمع المعلومات، اتضح أنه لم يتعرض للخطف أو السرقة، بل إنه ادعى هذا الأمر لسرقة أموال من الشركة التي يعمل بها، وتقدر بنحو 40 ألف دينار وعشرة آلاف دولار، وقد اتُخذت معه الإجراءات القانونية، ثم أُحيل إلى جهات الاختصاص.