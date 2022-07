العابد: تنسيقنا مع مصلحة الجوازات مهم لتنظيم ملف العمالة الأجنبية

ليبيا – عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد لقاء عمل مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد التطرق خلال اللقاء إلى آلية تنظيم سوق العمل عن طريق اللجنة المشكلة بقرار من العابد، مع إشادة الأخير بالدور الذي تقوم به المصلحة لإنجاز وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة للعمالة في ليبيا وتنسيقها الفعال مع الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.

وبحسب البيان، شدد العابد على أهمية استمرار هذا التعاون والتنسيق لتنظيم سوق العمل وملف العمالة الأجنبية بشكل عام.

