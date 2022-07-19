باشاغا يشدد على تجنيب المؤسسات السيادية كل أشكال الصراع السياسي

العنوان – سرت

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، لقد تحدثت مع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وشددت على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي.

وأضاف باشاغا أنه تم التشديد على أهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ليبيا.

وتابع رئيس الحكومة :”اتفقنا على أن استخدام العنف أمر غير مقبول وأن استئناف إنتاج النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي”.

وذكر باشاغا أن هذا الأمر يتطلب آليات واضحة ومنضبطة لإدارة عائدات النفط وفق القانون ومع السيادة الوطنية الليبية البحتة.

وأوضح أنه تم تأكيد دعمنا لكافة المسارات التي تضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأهمها تنفيذ كافة مهام ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).