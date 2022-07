اللافي: ساعون لتسليم دفة ليبيا إلى رئيس منتخب وإنهاء كافة المراحل الانتقالية

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع السفير الألماني في ليبيا “ميخائيل أونماخت” آخر مستجدات الأحداث على الساحة الليبية والتطورات فيها.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تأكيد “أونماخت” استمرار دعم حكومة بلاده للمجلس حتى يصل بليبيا الى بر للأمان، مشيدًا بجهوده في توحيد مؤسسات الدولة وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية وخطوات مشروع المصالحة الوطنية.

ووفقًا للبيان رحب اللافي بجهود ألمانيا التي تستحق الثناء لجمع الفرقاء الليبيين عبر عملية برلين 1و2، مؤكدًا استمرار الرئاسي في العمل على كل المستويات لتحقيق الأمن والاستقرار لإنجاز تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تسلم فيها دفة البلاد لرئيس منتخب وإنهاء كافة المراحل الانتقالية.

