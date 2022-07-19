لا تغير في حالة الطقس خاصة ما يتعلق بدرجات الحرارة

أخبار ليبيا 24 – الطقس

أكد مركز الأرصاد الجوية، إنه لا تغير في درجات الحرارة، على معظم مناطق البلاد، حيث الحرارة القصوى على المناطق الساحلية. تتراوح ما بين (26-33)ْ درجة. وحالة البحر غير ملائمة للاصطياف على اغلب الساحل الغربي.

وجاء بيان الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الثلاثاء كالتالي رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة. حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده، حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على منطقة الجبل الأخضر. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-31)مْ على أغلب المناطق ,وتسجل على أجدابيا والدواخل ما بين (35-37)مْ, وتسجل انخفاضا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-40)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة، حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب . الرياح: شمالية إلى شمالية غربية إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(37-39)مْ.