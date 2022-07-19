أبوعميد: الطريق الوحيد للاستقرار والمصالحة هو توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء المليشيات

قدم المرشح الرئاسي المبروك أبو عميد، رؤيته للخروج من الأزمة الحالية في ليبيا، والتي ستمهد الطريق أمام الاستقرار والمصالحة الوطنية.

وقال أبوعميد في تغريدة عبر “تويتر”: إن “توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء المليشيات الطريق الوحيد للاستقرار والمصالحة”.

وكان الفريق ” عبد الرزاق الناظوري ”رئيس أركان الجيش ، قد اجتمع أمس الإثنين مع رئيس أركان قوات المنطقة الغربية الفريق ” محمد الحداد ” في العاصمة طرابلس بحضور لجنة 5+5 العسكرية المشتركة للوقوف على ما تم التوصل إليه واستمرار العمل في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية لتؤدي مهمتها لتحقيق سيادة الوطن وأمنه واستقراره.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء ” خالد المحجوب ” عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الناظوري وأعضاء الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة وصلوا إلى مطار معيتيقة وكان في استقبالهم الحداد وعددا من الضباط في مختلف التخصصات والصنوف.

كما بين المحجوب أن الزيارة تأتي استكمالا لما بدأ العمل به لتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وكذلك إعادة دمج المسلحين .

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، إلى أن هذا الاجتماع سيعقبه المزيد من اللقاءات والتي سيتم فيها تكليف عدد من الفرق الفنية التي ستضع برنامجا متكاملا لما سيتم الاتفاق عليه.

وفي سياق متصل كان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، كان قد صرح أمس أيضًا أن “المؤسسة العسكرية تنصهر فيها كل المكونات الاجتماعية الليبية وتتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والإيدلوجية والسياسية”.

ولفت المسماري، إلى أن “المؤسسة العسكرية أحد أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية اللييية كهوية جامعة لكل الليبيين”.

وأشار إلى أن “أبناء المؤسسة العسكرية لديهم القدرة على أن يتناسوا خلافاتهم الكبيرة جدا وينطلقوا إلى الأهداف العليا التي تبنى عليها العقيدة العسكرية الليبية، فالعقيدة العسكرية تقوم على حماية الوطن والمواطن والذود عن سيادته وسلامة أراضيه وهي النقطة الجوهرية التي تجعل المؤسسة العسكرية أكثر استجابة لنداء العقل والمنطق”.