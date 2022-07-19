سرقة 2800 متر أسلاك الكهرباء بعدد من المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهرباء مسافة 2800متر بعدد من المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 450متر على خط منصور القيادي من30وادي الربيع بدائرة توزيع بئر الاسطى ميلاد التابعة لإدارة توزيع طرابلس وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1000متر على خط الفيظ من 30سيدي منصور بدائرة توزيع ساحل بنغازي التابعة لإدارة توزيع بنغازى.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء سرقة ضغط عالي مسافة 1350 متر على خط أسداد الساحل من 30التصنيع بدائرة توزيع كعام التابعة لإدارة توزيع المرقب، حيث أدت تلك الاعتداءات إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.