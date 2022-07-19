الحراري يعرب عن قلقه من تزايد أنشطة تهريب البشر عبر الأراضي الليبيًة

العنوان – طبرق

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن قلقه من التقارير الواردة إلى اللجنة والتي تفيد بتزايد أنشطة تهريب البشر عبر الأراضي الليبيًة.

وأشاد الحراري بالعمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الليبية لمحاربة مهربي البشر وإنقاذ المهاجرين منهم.

وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود بالنظر لتزايد الأنشطة الإجرامية لعصابات التهريب، مضيفًا بأن تلك العصابات الإجرامية مسؤولة بشكل مباشر عن تعريض حياة المهاجرين للخطر واستغلالهم بأبشع الطرق.

وأوضح رئيس اللجنة، أن المهربين يعملون كذلك على عرقلة عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر كما تشير مصادر خاصة.

وطالب الحراري دول الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لمساعدة ليبيا في إدارة حدودها ومحاربة أنشطة تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية في مجال البحث والانقاذ.

وأفاد أن تدفقات الهجرة تستهدف السواحل الأوروبية وأن ليبيا حاليا هي من تتحمل العبء الأكبر لتزايد أعداد المهاجرين بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

كما طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية الاتحاد الأوروبي بمراجعة توزيع برامجه التنموية لتشمل المناطق المتضررة من تدفقات الهجرة غير النظامية خاصة المناطق التي تقع في مسارات تهريب البشر.

ودعا إلى المزيد من التنسيق والتعاون على مستوى دول المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون الحالي على هذا الملف هو دون المستوى بالنظر لتداعياته من الناحية الأمنية والإنسانية والاقتصادية.