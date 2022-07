ذا بيزنس ستاندارد تحذر من مساعٍ لإرسال عمالة بنغالية إلى ليبيا بشكل غير قانوني

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا بيزنس ستاندارد” البنغالية الناطقة بالإنجليزية مطالبة لجبهة “شوميليتو سومونوي” لمصدري العمالة في بنغلاديش.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أكد مطالبة مصطفى محمود أمين عام الجبهة المعروفة أيضًا باسم “الرابطة البنغالية لوكالات التوظيف الدولية” بالتصدي إلى بعض الوكالات الموازية لتصدير العمالة في بنغلاديش.

وحذر محمود من مساعي هذه الوكالات لتشكيل كيان نقابي موازٍ لإرسال العمال إلى ليبيا، في ظل عدم وجود اتفاقات بالخصوص بين السلطات البنغالية والليبية.

ترجمة المرصد – خاص

