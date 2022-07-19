الرقابة على الأغذية: وجبات ملوثة بالبكتيريا قدمتها شركات تموين لخطوط الطيران

أكد مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية و الأدوية محمد الزيات، أنه تم ضبط “مخالفات عديدة خلال جولات المركز في شركات الخدمات التموينية الخاصة بتقديم التمويل لخطوط الطيران، وتم إحالة التقارير الفنية لشركات الخطوط، وأخرى للجهات القضائية من حيث الاختصاص”. .

وقال «الزيات» في تصريح لليبيا الأحرار، إن “أحد أطقم طائرة الخطوط الليبية القاصدة الإسكندرية اشتكى من انبعاث روائح كريهة من الوجبات المقدمة”.

وتابع؛ “وبعد تجميع الوجبات وأخذ مسحات منها لتحديد نسبة التلوث البكتيري داخل الوجبة تبين وجود مزارع بكتيريا متجمعة داخل الوجبات و على ألواح التقديم الخاصة بطائرات «الطروليا»”.

وأشار «الزيات» إلى أنه “بعد توجههم للمقرات الخاصة بالشركات التي يتم فيها تجهيز الوجبات في أماكنها المتفرقة داخل العاصمة طرابلس، تم ضبط مخالفات حول تدن درجات التعقيم وخلط في اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك وسوء فك تجميد اللحوم والدواجن”.