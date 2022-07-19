النائب العام يبحث مع سفير تركيا تعزيز التعاون القضائي بين البلدين

بحث النائب العام الصديق الصور مع سفير تركيا لدى ليبيا كنان يلماز سبل تعزيز التعاون القضائي في المواد الجزائية بين النيابتين العامتين الليبية والتركية.

وبين مكتب النائب العام أن اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحث سبل تعزيز التعاون القضائي في المواد الجزائية بين النيابتين العامتين الليبية والتركية من خلال الاستجابة إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة من احداهن إلى نظيرتها؛ وتفعيل آلية تسليم المتهمين؛ وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين دولتيهما.

وأكد مكتب النائب العام أن اللقاء تطرق أيضا إلى بعض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ؛وآخر التطورات المتعلقة بها .