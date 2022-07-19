الأرصاد الجوية: لاتغيير في حالة الطقس وبحر غير ملائم غربًا ومضطرب شرقًا

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن الطقس لايشهد تغييرًا على معظم مناطق البلاد خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وأكد أن حالة البحر غير ملائم للاصطياف على أغلب الساحل الغربي، والبحر مضطرب على الساحل الشرقي بسبب سرعة الرياح وارتفاع المود الذي يتجاوز 3 أمتار، مشددًا على أخذ الحيطة والحذر.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على منطقة الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على اغلب المناطق ,وتسجل علي اجدابيا والدواخل مابين (35-37)مْ, وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.