ليبيا الان

ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع الدولار وشح في الإمدادات

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة دولارات، أمس الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يزيد أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعه القادم لمحاربة التضخم.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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