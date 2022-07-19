ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع الدولار وشح في الإمدادات

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة دولارات، أمس الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يزيد أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعه القادم لمحاربة التضخم.

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