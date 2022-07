ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي بوكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية تمديد سلطات سول حظر السفر لـ7 دول تعاني من استمرار الصراعات.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن ليبيا إلى جانب العراق والصومال واليمن وسوريا وأفغانستان وأوكرانيا، فضلًا عن أجزاء من روسيا وبيلاروسيا والفلبين مناطق لا يمكن للمواطنين الكوريين الجنوبيين السفر إليها حتى نهاية يناير من العام المقبل.

وأضاف التقرير: إن الخارجية الكورية الجنوبية مددت الحظر الذي كان من المفترض أن ينتهي بحلول الـ31 من يوليو الجاري لاستمرار المخاطر الأمنية المحلية في هذه الدول والمناطق والاحتمال الكبير لعدم الاستقرار الأمني وخطر استمرار الإرهاب لفترة طويلة من الزمن.

ترجمة المرصد – خاص

The post يونهاب: لهذه الأسباب لا يمكن لمواطني كوريا الجنوبية السفر إلى ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية