فريق طبي من مستشفى العيون طرابلس يعيد البصر لطفل كفيف

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كشفت وزارة الصحة أن فريقًا طبيًا بمستشفى العيون في طرابلس، تمكن من إعادة البصر لطفل كفيف يبلغ من العمر 10 سنوات.

وأوضحت الوزارة ان الطفل علي مسلّم كان قد فقد البصر بشكل كامل نتيجة انفصال شبكي وحدوث ثقب في مركز البصر.

وأكدت وزارة الصحة أن الطفل خضع لعملية معقّدة تم خلالها إصلاح الثقب وإرجاع الشبكية لعينه اليمنى مع تثبيتها بزيت السيليكون قبل أسبوعين من الآن.

وأضافت الوزارة أن الطفل عانى منذ سنوات من فقدان البصر بعينه اليسرى قبل أن يصبح كفيفًا بالكامل ويفقد القدرة على النظر بعينه اليمنى نتيجة لانفصال الشبكية.

وأشارت إلى أن نتائج الفحص الطبي أظهرت أن الطفل تماثل للشفاء بعد رجوع الشبكية لوضعها الطبيعي وثباتها في مكانها.