سهيل الغرياني: نحن ضد الدبيبة إذا تصالح مع حفتر على غير «شروط أهل الشرع»

أعلن سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، أنهم سيكونون ضد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة إذا تصالح مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، على غير «شروط أهل الشرع»، بحسب تعبيره.

وقال سهيل، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الناطق باسم الحكومة محمد احمودة، قال إن اجتماع الحداد والناظوري في طرابلس كان بإشراف المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة ولم يتم بتنسيق رئيس حكومة الوحدة ولا إشرافه ولم يحضره”.

وأضاف “نحن ضد الدبيبة إذا تصالح مع حفتر على غير شروط الصلح التي يقرها أهل الشرع من استيفاء المظالم وتعويض المتضررين وكذلك بالمرة باش ما ننسوش؛ المنفي اللي واخذ وضع الطيران وقاعد في طرابلس ومسكت، طلع هو اللي مسؤول عن حضور الناظوري ومقابلة رئيس أركانه التابع له”، وفقا لقوله.

وتابع “مثل ما كنا ضد أي شخص يريد يتصالح مع حفتر بتسليم كل شيء له ويريد أن يمد له طوق النجاة بالشواهد البينة، فما تخليش حد يستعملك ترس في ماكينته وأنت مش مقتنع به، فتتفاجأ بعدين وتقول ما كنتش نعرف، المهم اتخذ قراراتك بمعرفة واطلاع”، على حسب حديثه.