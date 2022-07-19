ضبط شخص اختلس 40 ألف دينار و10 آلاف دولار وادعى تعرضه للسرقة في مصراتة

أعلنت مديرية أمن مصراتة ضبط شخص يعمل مندوب لإحدى الشركات ادعى أنه تعرض للخطف والسرقة إلا أنه بعد ذلك اعترف بسرقة مبلغ 40 ألف دينار و 10 آلاف دولار من الشركة التي يعمل بها.

وبينت مديرية أمن مصراتة أن مواطن حضر إلى مركز شرطة الدافنية وأبلغ بوجود شخص مجهول الهوية مكبل اليدين وملقى على الطريق الساحلي بمنطقة الدافنية وجرى فتح المحضر بالمركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم جلب المجني عليه إلى مركز شرطة الدافنية .

وأشارت مديرية أمن مصراتة إلى أنه من خلال الاستدلال مع المدعو س_س_ف مقيم بمدينة مصراتة قال إنه تعرض للخطف بتاريخ:2022/06/15م من قبل أشخاص مجهولي الهوية يستقلون مركبة نوع هواندي ازيرا اللون أسود ومركبة أخرى نوع شفرليت اللون أبيض وقاموا باستقافه بمنطقة الخروبة وإشهار سلاح ناري عليه نوع كلاشنكوف وسرقة مبلغ مالي وقاموا بخطفه لمكان غير معروف لمدة يومين وبعدها ألقو به على الطريق الساحلي بمنطقة الدافنية.

وجرى إحالة المحضر والمجني عليه إلى مركز شرطة الغيران من حيث الاختصاص المكاني لمركز شرطة الغيران وتم التحفظ على المجني عليه داخل المركز لحين استكمال الإجراءات المتخده بالخصوص .

ومن خلال جمع الاستدلال مع المجني عليه أنه يعمل مندوب لدى إحدى الشركات بمدينة مصراتة وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات لكشف ملابسات الجريمة تبين أن المجني عليه لم يتعرض للخطف والسرقة واعترف بأنه هو من قام بسرقة مبلغ مالي وقدرة (40020) اربعون الف وعشرون دينار وعشرة الالف دولار (10000) من الشركة التي كان يعمل بها وجرى اتخاذ الإجراءات حياله وتم إحالته لجهات الاختصاص.