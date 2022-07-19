الدبيبة عن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط: خطوة لابد منها واقتناص لظرف دولي مناسب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط كان «خطوة لابد منها، واقتناص لظرف دولي مناسب»؛ لتصحيح الأوضاع بما يحقق مصلحة الشعب.

وأضاف «ما حدث هو حل مشكلة توقف تصدير النفط عن طريق وضع شخصيات متوافق عليها (في إدارة المؤسسة).. شخصيات من الزنتان ومصراتة والجنوب وبنغازي والهلال النفطي بعدما كانت المؤسسة تحت سيطرة فردية تسببت في الأزمة التي شاهدنها جميعا»، حسب كلمة بثتها صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتابع: «هؤلاء الأشخاص مشهود لهم، وأصحاب كفاءات مهنية، وهم يمثلون مناطق إنتاج النفط وتصديره».

وشدد على أن القرار لم يأت ضمن «صفقة لتقاسم السلطة»، مكملا: «لا يوجد شيء غير معلن في القرار.. كل ما يتردد شاعات يطلقها طرف خرج خاسرا بعد تنازله عن كل شيء».