ادعى تعرضه لخطف وسرقة..أمن مصراتة تضبط شخًصا سرق شركة يعمل بها

العنوان – مصراتة

كشفت مديرية أمن مصراتة اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على شخص ادعى أنه خطف من قبل مجموعة مسلحة من أجل سرقة شركة يعمل بها.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا حضر إلى مركز شرطة الدافنية وأبلغ بوجود شخص مجهول الهوية مكبل اليدين وملقى على الطريق الساحلي بمنطقة الدافنية.

وأضافت أنه تم فتح المحضر بالمركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وجلبه إلى مركز شرطة الدافنية.

وأكدت المديرية أنه من خلال الاستدلال معه ادعى المدعو س_س_ف مقيم بمدينة مصراتة بأنه قد تعرض للخطف بتاريخ 15 يونيو الماضي من قبل أشخاص مجهولي الهوية يستقلون مركبة نوع هونداي أزيرا اللون أسود ومركبة أخرى نوع شفروليت اللون أبيض.

وأفادت المديرية أن المدعو قال أيضَا إن اللصوص بحسب كلامه قاموا باستيقافه بمنطقة الخروبة وإشهار سلاح ناري نوع كلاشن كوف وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته ونقلوه لمكان غير معروف لمدة يومان وبعدها ألقو به على الطريق الساحلي بمنطقة الدافنية.

وذكرت المديرية أنه تمت إحالة المحضر والمجني عليه إلى مركز شرطة الغيران من حيث الاختصاص المكاني لمركز شرطة الغيران وتم التحفظ عليه داخل المركز لحين استكمال الإجراءات المتخذة بالخصوص.

وبينت مديرية أمن مصراتة أنه من خلال جمع الاستدلال معه تبين بأن المجني عليه يعمل مندوبًا لدى إحدى الشركات بمدينة مصراتة.

وأشارت إلى أنه بعد البحث و التحري وجمع المعلومات لكشف ملابسات الجريمة تبين بأن المجني عليه لم يتعرض للخطف والسرقة واعترف بأنه هو من قام بسرقة مبلغ مالي وقدره (40020) دينار ليبي، و(10000) دولار من الشركة التي يعمل بها.

ولفتت مديرية أمن مصراتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص .