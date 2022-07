صحيفة إسلام آباد: مشاكل لا حصر لها لتركيا بسبب إصرارها على التدخل في شؤون ليبيا

ليبيا- واكب تقريران تحليليان نشرتهما صحيفتا “إسلام آباد” الباكستانية و”ديلي صباح” التركية الناطقتان بالإنجليزية ملف تدخلات تركيا بالشؤون الداخلية الليبية.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت المرتبط بالشأن الليبي من مضامينهما صحيفة المرصد، تطرق أولهما لمشاكل لا حصر لها أتت لإصرار الأتراك على السيطرة على ليبيا، مبينًا أن تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان تحاول تقوية أواصرها مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومنها الدولة الليبية.

وتحدث التقرير عن التدخلات التركية المتمثلة في دعم الإخوان وإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا والتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرًا لوجود اتجاه إقليمي وآخر فرنسي روسي يقف بالضد من تركيا مع السعي لتحديد حدود سلطتها البحرية في الشرق الأوسط.

إلى ذلك أقر التقرير الثاني بما عبر عنه باتخاذ تركيا زمام المبادرة في ليبيا في إشارة واضحة إلى تدخلاتها في الشؤون الداخلية الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

