الدبيبة: تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط تسبب في انهيار مشاريع الطامعين في السلطة

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط تسبب في انهيار مشاريع الطامعين في السلطة.

وأضاف الدبيبة في كلمة موجهة إلى الشعب الليبي :”لم أتوقع أن تغيير مجلس إدارة مؤسسة ليبية سيحرك أطرافًا دولية راهنت على مشروع قلت عنه إنه وهم منذ البداية لكن رصاصة الرحمة كانت مرهونة بفتح النفط”.

ونفى الدبيبة تراجعه وأنه فعل كما فعل سابقيه وأنه دخل في تقاسم السلطة، مؤكدًا أن كل ماقيل أوهام يحاول من خسر واندحر الترويج لها لعله يجد فرصة لإثارة الفوضى أو يحفظ ماء وجهه بعد أن تنازل عن كل شيء.

وأوضح أن ما حدث هو حل لمشكلة محددة وهي مشكلة تصدير النفط عن طريق إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن كانت المؤسسة تحت سيطرة فردية.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه لم يدخل في أي عمليات لتقاسم سلطة أو تراجع عن حقوق أبناء الشعب.

وقال الدبيبة :”نحن جاهزون لتنفيذ الانتخابات فور إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ذلك”.

وأفاد رئيس الحكومة أنه مع المصالحة الحقيقية التي تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية.