عقيلة يبحث مشاكل عمال ليبيا وأزمة الشركات المتوقفة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة أعضاء اتحاد عُمال ليبيا فرع بنغازي والشبكة الليبية لمنظمات المجتمع المدني وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق: “تناول اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد بشكل عام، وعبر الحاضرون عن إدانتهم للاعتداء الذي طال مقر مجلس النواب في مدينة طبرق”.

وأضاف البيان “بحث اللقاء عدد من المشاكل التي يعانيها عُمال ليبيا من بينها العاملين بالشركات المتوقفة والذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات، حيث شُكلت لجنة عقب اللقاء لمتابعة هذه المشاكل مع مجلس النواب لحلها مع الجهات ذات الاختصاص”.