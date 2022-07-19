المنفي يؤكد التزام الرئاسي باستحقاقات المرحلة

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء على التزام المجلس باستحقاقات المرحلة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس سفير التشيك لدى ليبيا، “جان فيسيتال”، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي

وأثنى المنفي على جهود التشيك في دعم المجلس الرئاسي، مؤكداً على دوره في الحفاظ على وحدة البلاد، مشيداً باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات العسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية، معتبراً بأنها خطوة مهمة في اتجاة توحيد المؤسسة العسكرية.

من جهته أشاد السفير التشيكي، بجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، ودعم الاستقرار في البلاد، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، معتبراً أن المجلس يمثل وحدة البلاد.