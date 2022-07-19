الصور يبحث مع ارحومة أوجه تنازع الولاية بين جهتي الادعاء

العنوان – طرابلس

بحث النائب العام الصديق الصور مع المدعي العام العسكري مسعود ارحومة، أوجه تنازع الولاية بين جهتي الادعاء؛ والاحتكام إلى تفسير قواعدها بما يكفل النأي بجهة الادعاء العسكري عن الاستثنائية.

وتناول الاجتماع؛ النتائج المترتبة عن التحقيقات التي تنطوي على ارتباط؛ وأخصها تلك المتعلقة بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي طالت بعض مواطني مدينة ترهونة خلال السنوات الماضية .

وشهد الاجتماع الذي عقد اليومين الماضيين مناقشة أهمية تعزيز التعاون بين جهتي الادعاء؛ ووضع أطر العمل المشترك.