ليبيا الان

الصور يبحث مع ارحومة أوجه تنازع الولاية بين جهتي الادعاء

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

بحث النائب العام الصديق الصور مع المدعي العام العسكري مسعود ارحومة، أوجه تنازع الولاية بين جهتي الادعاء؛ والاحتكام إلى تفسير قواعدها بما يكفل النأي بجهة الادعاء العسكري عن الاستثنائية.

وتناول الاجتماع؛ النتائج المترتبة عن التحقيقات التي تنطوي على ارتباط؛ وأخصها تلك المتعلقة بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي طالت بعض مواطني مدينة ترهونة خلال السنوات الماضية .

وشهد الاجتماع الذي عقد اليومين الماضيين مناقشة أهمية تعزيز التعاون بين جهتي الادعاء؛ ووضع أطر العمل المشترك.


عدد المشاهدات:
59

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك