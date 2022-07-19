الحراري: ليبيا حاليا هي من تتحمل العبء الأكبر لتزايد أعداد المهاجرين

أخبارليبيا24

قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، إن ليبيا حاليا هي من تتحمل العبء الأكبر لتزايد أعداد المهاجرين، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأعرب الحراري عن قلقه من التقارير الواردة إلى اللجنة والتي تفيد بتزايد أنشطة تهريب البشر عبر الأراضي الليبيًة.

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة بذل المزيد من الجهود بالنظر لتزايد الأنشطة الإجرامية لعصابات التهريب.

وأضاف الحراري أن تلك العصابات الإجرامية مسؤولة بشكل مباشر عن تعريض حياة المهاجرين للخطر واستغلالهم بأبشع الطرق.

وأكد رئيس اللجنة أن العصابات تعمل كذلك على عرقلة عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر كما تشير مصادر خاصة.

وطالب الحراري دول الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لمساعدة ليبيا في إدارة حدودها ومحاربة أنشطة تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية في مجال البحث والانقاذ.

ودعا الاتحاد الأوروبي لمراجعة توزيع برامجه التنموية لتشمل المناطق المتضررة من تدفقات الهجرة غير النظامية خاصة المناطق التي تقع في مسارات تهريب البشر.

وطالب المزيد من التنسيق والتعاون على مستوى دول المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون الحالي على هذا الملف هو دون المستوى بالنظر لتداعياته من الناحية الأمنية والإنسانية والاقتصادية.