إدارة الطواريء بوزارة الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل العاملين بمراكز العزل

العنوان – طرابلس

أطلقت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الأطباء العاملين بأقسام ووحدات العناية الفائقة، داخل مراكز العزل المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

و أوضح مدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، أن البرنامج التدريبي سيستهدف تأهيل أكثر من مائة طبيب خلال المرحلة الأولى من العاملين بمراكز العزل الواقعة في المناطق الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية.

وأضاف الغزيوي أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر لمدة عشرة أيام، ينفّذ بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية ومكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة وبرعاية منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك تنفيذًا لسلسلة الإجراءات الإضافية التي أقرها مؤخرًا نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ضمن جهود الدولة للاستعداد ومواجهة الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن سلسلة الإجراءات، رفع كفاءة الموارد البشرية من العاملين بأقسام العناية الفائقة داخل مراكز العزل، فضلًا عن تعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة والمتعلّقة بالتأهب والاستجابة، ورفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه بها.