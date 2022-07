المركز الوطني لمكافحة الأمراض: لم نسجل حتى الآن أي حالة مصابة بمرض جدري القرود

ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مستوى الخطر العالمي لمرض جدري القرود ما زال متوسطًا، وأن ليبيا لم تسجل حتى الأن أي حالة مصابة بمرض جدري القرود داخل البلاد.

المركز الوطني وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، نوه إلى أنه يعمل مع جميع الجهات الصحية في جميع البلديات، مؤكدًا أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية للرصد والتقصي المبكر متوفرة.

ودعا المركز إلى ضرورة التواصل مع فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في حال ظهور طفح جلدي بعد أيام قليلة من الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، مع تورم العقد الليمفاوية وخاصة للعائدين من السفر خلال 21 يومًا، أو الاتصال بالخط الساخن المجاني للمركز 195 لأي معلومات أو استفسارات حول المرض.

