الكيلاني تناقش تنفيذ منحة الزوجة والأولاد

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ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني تنفيذ منحة الزوجة والأولاد خاصة في مايتعلق بسير عملية إصدار وتسليم بطاقات إيفاء للزوجة والبنات فوق سن 18.

واستعرضت الكيلاني خلال الاجتماع اليومين الماضيين مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والاولاد كيفية معاجة أوضاع من يتقاضين معاش ضماني والمقيمات بالخارج.

وبحث الاجتماع ألية اقتراح اللائحة التنفيذية لقانون مشروع المنحة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وتطرق إلى متابعة العمل مع مصرف الجمهورية بصورة يومية من قبل إدارة مشروع المنحة واقتراح الحلول لتطوير العمل بمشروع منحة الزوجة والأولاد.