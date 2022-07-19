المسماري: كل يوم يمر يثبت أن المكون العسكري الأقدر على التقارب وسد الهوة

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، إن كل يوم يمر يثبت أن المكون العسكري في عموم ليبيا- مهما كان الاختلاف بينهم- الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم.

وأضاف المسماري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المؤسسة العسكرية تنصهر فيها كل المكونات الاجتماعية الليبية وتتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والإيدلوجية والسياسية.

ولفت المسماري، إلى أن المؤسسة العسكرية أحد أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية الليبية كهوية جامعة لكل الليبيين.

وأشار المسماري، إلى أن أبناء المؤسسة العسكرية لديهم القدرة على أن يتناسوا خلافاتهم الكبيرة جدا وينطلقوا إلى الأهداف العليا التي تبنى عليها العقيدة العسكرية الليبية، فالعقيدة العسكرية تقوم على حماية الوطن والمواطن والذود عن سيادته وسلامة أراضيه وهي النقطة الجوهرية التي تجعل المؤسسة العسكرية أكثر استجابة لنداء العقل والمنطق.

وتابع المسماري:” لو وضعنا فرضيات الصفقات والاتفاقات السياسية سنجد أبناء الموسسة العسكرية الأكثر التزاما وانضباطا والأكثر حرصا على الوفاء بعهودهم ومواثيقهم”.

وأكد المسماري، أن الضبط والربط والاعتزاز بالشرف العسكري عوامل تسهم في حلحلة كل الأزمات التي يعاني منها الوطن.

ونوه المسماري، بأن المسار العسكري بين أعضاء لجنة (العشرة) من أنجح المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية وغيرها، موجهاً التحية لأبناء المؤسسة قائلا:” تحية تقدير لأبناء الموسسة العسكرية الليبية العريقة”.