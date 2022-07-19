شركة مليتة: بدء التصدير من حقل الفيل

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز فرع ليبيا بدء عملية التصدير من حقل الفيل إلى مجمع مليته الصناعي.

وأكدت شركة مليتة للنفط والغاز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بعد إعطاء الإذن من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل بدأت اليوم الثلاثاء عملية تشغيل وحدة توليد الكهرباء بحقل الفيل وكذلك وحدة المرافق.

وبينت شركة مليتة للنفط والغاز أنه سيبدأ فتح الآبار بشكل تدريجي، كما أن عمليات الضخ إلى مجمع مليته الصناعي بدأت فعليا بمعدل حوالى ( 40000 برميل ) يومياً إلى أن يتم فتح جميع الآبار وبالتالى الرجوع إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.

وأكدت وزارة النفط والغاز أنه من المنتظر أن يرتفع الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية وهي 68 ألف برميل يومياً خلال الأيام القادمة فور فتح باقي الأبار .