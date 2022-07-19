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عبد اللهيان: أبلغت بوريل صراحة بأن على أمريكا أن تضع جانبا المطالب الإضافية والشكوك

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

كشف وزير الخارجية الإيرانية تفاصيل المحادثة الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مشيرا إلى أنه أبلغه صراحة بأن على أمريكا أن تضع جانباً المطالب الإضافية والشكوك.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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