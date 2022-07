ليبيا – قال مدير أمن منفد رأس جدير العميد سالم العكعاك إنهم يسعون للتقليل من ساعات الانتظار في المعبر الذي يشهد عبور ما بين 7 إلى 8 آلاف مسافر يوميًا.

العكعاك وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أن التنسيق مع الجانب التونسي أدى للحد من الاتجار بالوقود بشكل تام.

