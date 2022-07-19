بيان: الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وتسمية رئيس أركان واحد

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اتفقت قيادات المؤسسة العسكرية الليبية متمثلة في رئيس الأركان في بنغازي لواء عبدالرازق الناظوري ورئيس الأركان في طرابلس لواء محمد الحداد على تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية وتحديد خطوات واقعية لتوحيده.

وشددوا في ببان لهم اليوم الثلاثاء على الرفض التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ونبذ العنف والدعم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.

وأشاد الحاضرون بجهود اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة بما في ذلك التأكيد على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نتائج عملية في هذا الشأن.

وأكدوا على المضي قدماً في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كافة ربوع الوطن إلى بيوتهم.

واتفق الحاضرون على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، وضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية.

ودعا الجانبان في بيانهم إلى وضع أسس تبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسات الأركان النوعية والإدارات المختلفة.

وأكد البيان التفاق على وضع برامج تدريب مشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة، وإقرار تفعيل القوة المشتركة والتي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنه تم وضع خطـة للبـدء في تسيير دوريات حدودية مـن الوحدات المختلفة لحرس الحدود لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية.

وأكـد الحاضرون على ضرورة الاستمرار في التواصل المباشر وعقد اجتماعات لاحقة في أقرب وقت لاستكمال الأعمال التي تم الاتفاق على تنفيذها ومتابعتها.