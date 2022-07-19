الدبيبة يوقع على رفع تسعيرة استهلاك الكهرباء

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، قرارا حمل رقم 647 لسنة 2022 بتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية.

وجاء في نص القرار الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء بحسب مجموعة من الشرائح”.

وجاء في جدول مرفق بالبيان، أن الشرائح سيتم تقسيمها وفق نوع الاستهلاك، فالشرائح المنزلية، سيتم حسابها فوق 3 شرائح، تبدأ الشريحة الأولى منها من 1 إلى 800 وات، مقابل 50 ، والشريحة الثانية من 801 إلى 1500 وات، مقابل 75 درهم، فيما ستكون الشريحة الثالثة من 1501 فما فوق، مقابل 150 درهم.

وشمل البيان كذلك توضيح أسعار شرائح التجاري والصناعي الخفيف، والثقيل، وكذلك المرافق العامة وإنارة الشوارع، والزراعي الصغير والكبير.