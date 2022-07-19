على خلفية إغلاق الطريق الساحلي.. بعيو يدعو لاستئصال حكومة الدبيبة

دعا الكاتب الليبيي محمد بعيو إلى استئصال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حتى بالقوة على خلفية إغلاق الطريق الساحلي.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بأموالنا المنهوبة يقطع الدبيبات الطريق بين سرت ومصراتة لتتعذب العائلات في لهيب يوليو، ويموت مريض في سيارة إسعاف” وأضاف “لابد من استئصال هذه الطغمة حتى بالقوة، فلا سلام ولا أمان بوجودهم”.

وأغلقت مجموعات مسلحة الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها، وبالتحديد في منطقة الوشكة، القريبة من مدينة سرت حيث قطع مسلحين الطريق أمام المارة وسيارات نقل البضائع.