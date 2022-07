داخلية تصريف الأعمال تناقش ملف الإدارة العامة لطيران الشرطة

ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال لواء خالد التيجاني مع أعضاء لجنة إدارة المشروع الوطني للمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية.

حيث خصص الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات، منها ملف الإدارة العامة لطيران الشرطة والإشكاليات التي تعترضها لممارسة مهامها وفق أحدث التقنيات.

وتم مناقشة مشروع تطوير غرف التحكم والسيطرة بوزارة الداخلية وتجارب الدول المختلفة في هذا المجال لفرض الأمن وتقريب الخدمات والبلاغات للمواطنين.

