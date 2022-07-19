تتواصل اجتماعات الناظوري والحداد في طرابلس لليوم الثاني

أخبارليبيا24

تتواصل اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات بين رئيس الأركان العامة ببنغازي الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة بطرابلس الفريق أول محمد الحداد.

واستعرض اللقاء بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الاستمرار في المسار العسكري وذلك فيما يتعلق بمهام اللجنة العسكرية 5+5، وآلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية.

وناقش اللقاء كذلك التشديد على حرمة الدم الليبي، واستمرار إيقاف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن.

ويأتي الاجتماع الذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس في إطار استكمال عمل اللجنة العسكرية 5+5.

وكان الاجتماع التقابلي الثاني للجيش الليبي بحضور أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، وتمت مناقشة عدة ملفات أبرزها الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة العسكرية، وكذلك استكمال الخطوات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية.