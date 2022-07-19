شركة الحديد والصلب تكشف عن سبب الانفجار الواقع في مصنع الأكسجين الجديد

قال مدير الإعلام بشركة الحديد والصلب محمد الخمارية إن اليوم يعتبر أول يوم في بداية العمرة السنوية، وكل وحدات ومرافق ومصانع الشركة متوقفة، وسيستمر الإيقاف إلى يوم 17 أغسطس.

الخمارية أشار في تصريح صحفي إلى أنه أثناء حقن تربينة مصنع الأكسجين تي اس 11 بالزيت، حدث إشكالية في الضغط ونجم عنه انفجار كبير سمع دويّه المناطق القريبة من الشركة.

ولفت إلى أنه تم إصابة 4 عاملين ليبيين وعماملَين من العمالة النيجيرية، والإصابات الـ 6 كانت ليست بليغة بل طفيفة، ولم ينجم عنها أي جروح أو كسور.

وبيّن أنه تم إسعاف المصابين بعيادة شركة الحديد والصلب للإسعافات الأولية، ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى الجزيرة بمركز مصراتة الطبي.

وطمأن الجميع بأن الإصابات طفيفة، مفندًا أي شائعات عن حدوث حريق بالمصنع.