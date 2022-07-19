«الناظوري» يواصل اجتماعاته في العاصمة طرابلس لليوم الثاني على التوالي

واصل الفريق أول عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، اجتماعاته في العاصمة طرابلس لليوم الثاني على التوالي.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان: “استمرار اجتماع القوات المسلحة الليبية بحضور الناظوري والفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة المؤقتة وأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 وبعض من مدراء الإدارات والهيئات العسكرية، وذلك بالعاصمة طرابلس ولليوم الثاني على التوالي”.

وأضاف البيان “تمحور الاجتماع حول الاستمرار في المسار العسكري وذلك فيما يتعلق بمهام اللجنة العسكرية 5+5 كما تناول الاجتماع آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية”.

وتابع “اتسم المناخ السائد في هذا الاجتماع بالتأكيد على حرمة الدم الليبي، واستمرار إيقاف إطلاق النار، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، فضلا عن التأكيد على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن”.