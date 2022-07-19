الناظوري يغادر مطار معيتيقية والحداد في مقدمة مودعيه

غادر رئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري ووفد القيادة العامة المرافق له وأعضاء الجيش في لجنة 5+5 مطار امعيتيقة بعد انتهاء زيارة العمل التي جرى خلالها عددا من الاجتماعات كان آخرها صباح اليوم الثلاثاء.

وبين مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب أنه وفد القيادة العامة زار القاعدة البحرية بأبي ستة.

وكان في مقدمة مودي وفد القيادة العامة رئيس أركان القوات المسلحة بالمنطقة الغربية محمد الحداد وعددا من الضباط وأعضاء لجنة 5 بالمنطقة الغربية

وقال الحداد خلال الاجتماعات سندافع بقوة عن وحدة التراب الليبي وسيادة الدولة وسيتم التعامل بجدية مع الدول المتدخلة في الشأن الليبي لوقف هذه التدخلات.

وبين مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أن الناظوري وأعضاء الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة وصلوا إلى مطار معيتيقة أمس الاثنين وكان في استقبالهم الحداد وعددا من الضباط في مختلف التخصصات والصنوف.

وبين المحجوب أن الزيارة تأتي استكمالا لما بدأ العمل به لتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وكذلك إعادة دمج المسلحين .

وأشار المحجوب إلى أن هذا الاجتماع سيعقبه المزيد من اللقاءات والتي سيتم فيها تكليف عدد من الفرق الفنية التي ستضع برنامجا متكاملا لما سيتم الاتفاق عليه.