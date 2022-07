الحراري يعرب عن قلقه من التقارير الواردة بشأن تزايد أنشطة تهريب البشر عبر الأراضي الليبية

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن بالغ قلقه من التقارير الواردة إلى اللجنة والتي تفيد بتزايد أنشطة تهريب البشر عبر الأراضي الليبية، مشيدًا بالعمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الليبية لمحاربة مهربي البشر وإنقاذ المهاجرين منهم.

الحراري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب ضرورة بذل المزيد من الجهود بالنظر لتزايد الأنشطة الإجرامية لعصابات التهريب، مضيفًا بأن تلك العصابات الإجرامية مسؤولة بشكل مباشر عن تعريض حياة المهاجرين للخطر واستغلالهم بأبشع الطرق، بل حتى عرقلة عمليات انقاذهم في البحر كما تشير مصادر خاصة.

وطالب دول الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لمساعدة ليبيا في إدارة حدودها ومحاربة أنشطة تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية في مجال البحث والإنقاذ، موضحًا بأن تدفقات الهجرة تستهدف السواحل الأوروبية، وأن ليبيا حاليًا هي من تتحمل العبء الأكبر لتزايد أعداد المهاجرين بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

كما طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية الاتحاد الأوروبي بمراجعة توزيع برامجه التنموية لتشمل المناطق المتضررة من تدفقات الهجرة غير النظامية خاصة المناطق التي تقع في مسارات تهريب البشر.

الحراري دعا إلى المزيد من التنسيق والتعاون على مستوى دول المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون الحالي على هذا الملف هو دون المستوى بالنظر لتداعياته من الناحية الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

