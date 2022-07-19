الناقلة النفطية (أليكسندر) تشحن 600 ألف برميل من الحريقة إلى بريطانيا

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الثلاثاء أن الناقلة النفطية (أليكسندر) رست على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة سوف تشحن 600 ألف برميل من النفط الخام إلى بريطانيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الناقلة المفطية (أليكسندر) هي الناقلة الرابعة خلال شهر يوليو الجاري.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 220 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من أهم الموانئ النفطية في ليبيا لوجوده في خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967 لهذا السبب.