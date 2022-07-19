الدريجة: بعد مرور وقت على إعلان رفع القوة القاهرة لم تتجه أي سفن لنقل النفط

قال الخبير الاقتصادي محسن الدريجة إنه بعد مرور 36 ساعة مرت على إعلان رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية لم تتجه أي سفن لنقل النفط من مينائي السدرة وراس لانوف، مشيرًا إلى أن السفينة “ابليا” اتجهت من الخمس إلى البريقة لشحن المكثفات كما سبق وأعلنت المؤسسة الوطنية منذ أربعة ايام.

الدريجة لفت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه لم تتضح أسباب التأخير بعد، فربما الإدارة الجديدة تحتاج بعض الوقت لترتيب عملها وهذا أمر طبيعي، بحسب قوله.

وبيّن أن وجود الموانئ النفطية بالقرب من خط المتوسط الملاحي يعني أنه في العادة عند إعلان رفع القوة القاهرة تكون السفن في انتظار الدخول للميناء أو على مسافة ساعات قليلة من الميناء.

وأوضح أنه يستمر شحن النفط كما هو عليه من موانئ الحريقة الذي تغذيه مجموعة الحقول المربوطة بخط السرير الحريقة، الزاوية المربوط بحقل الشرارة وحقول الحمادة، ومليتة المربوط بحقل الوفاء.