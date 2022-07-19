الفار: الجقم مازال في مكانه لدينا

نفى آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، الداعم للدبيبة، دخول الطيار عامر الجقم في صفقة سياسية.

وقال «الفار»، في منشور له عبر فيسبوك، “تتناقل بعض الصفحات ومواقع التواصل اخباراً مفادها دخول الطيار عامر الجقم في صفقة سياسية او غيرها.

وتابع؛ “عليه ننفي هذا نفياً قاطعاً والجقم مازال في مكانه لدينا ولا سلطة لأحد عليه إلا القضاء أو بحسب الاتفاق”.

وأردف «الفار»، “ومازلنا على عهدنا بإطلاق سراحه مقابل الأسرى من شرفاء المنطقة الشرقية نساءً ورجالاً غير المتورطين في قضايا ارهابية منهم حسب الاتفاق مع السيد النائب العام”.