«الجمعية الوطنية» تسلم البعثة الأممية مقترحا لقانون الانتخابات

سلم أعضاء بالجمعية الوطنية، اليوم الإثنين، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ريزدون زينينغا، اقتراحًا لقانون الانتخابات التشريعية والقاعدة الدستورية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا وأعضاء الجمعية الوطنية، وفق منشور عبر صفحة البعثة على «فيسبوك».

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وأضافت البعثة، في البيان، أن زينينغا اجتمع بمرشحين برلمانيين وناشطين سياسيين آخرين، حيث شدد الجميع على ضرورة تكثيف الحوار بين الجهات الفاعلة الليبية، وتشجيع التوافق، والتسريع بالانتخابات.

وأعرب الأمين العام المساعد، وفق البيان، عن تقديره للعمل الذي يقوم به القادة المجتمعون في الدعوة إلى إجراء انتخابات شفافة وشاملة للجميع، وشجع على مواصلة المشاركة، متابعًا: «يستحق 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت الحق في اختيار ممثليهم».

جانب من لقاء القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا وأعضاء الجمعية الوطنية (صفحة البعثة على فيسبوك)

جانب من لقاء القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا وأعضاء الجمعية الوطنية (صفحة البعثة على فيسبوك)