سهيل الغرياني: نحن ضد الدبيبة إذا تصالح مع حفتر على غير شروط الصلح التي يقرها أهل الشرع

ليبيا – علق سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على تصريحات الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة التي أكد من خلالها أن اجتماع (رئيس الأركان عن المنطقة الغربية اللواء محمد الحداد ورئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري) أمس الإثنين في طرابلس كان تحت إشراف المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة ولم يتم بتنسيق من رئيس الحكومة.

الغرياني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “نحن ضد الدبيبة إذا تصالح مع حفتر على غير شروط الصلح التي يقرها أهل الشرع، من استيفاء المظالم وتعويض المتضررين، وكذلك بالمرة باش ماننسوش المنفي اللي واخذ وضع الطيران وقاعد في طرابلس ومسكت طلع هو اللي مسؤول عن حضور الناظوري ومقابلة رئيس أركانه التابع له”.

وأضاف: “مثل ما كنا ضد أي شخص يريد أن يتصالح مع حفتر بتسليم كل شيء له، ويريد أن يمد له طوق النجاة بالشواهد البينة، فما تخليش حد يستعملك ترس في ماكينته وأنت مش مقتنع به، فتتفاجأ بعدين وتقول ما كنتش نعرف المهم اتخذ قراراتك بمعرفة واطلاع”.

