البعثة الأممية تشيد باجتماع قادة الجيش الليبي في طرابلس

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع قادة الجيش الليبي التابعين للقيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية الذي عقد على مدى يومين في العاصمة طرابلس، متعهدة بمواصلة دعمها المحادثات في المسار الأمني.

وجاء اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس يومي 18 و19 يوليو بحضور رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري الذي زار طرابلس للمرة الأولى منذ 2014.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها «تشيد بالاجتماع الذي أُجري في طرابلس في 18-19 يوليو بين قادة الجيش الليبي. وتشيد الأمم المتحدة بهذا الحوار المهم وتواصل دعمها المحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020».

اختتام اجتماع قادة الجيش الليبي في طرابلس

واختتم الناظوري والحداد اجتماعاتهما في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعدد من مديري الإدارات والهيئات العسكرية في وقت سابق اليوم، وصدر بيان عقب الاجتماع تحت عنوان «بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي».

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وأكد قادة الجيش الليبي في البيان رفضهم «التام والمطلق لعودة الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد»، مشددين على «نبذهم العنف ودعمهم الكامل مدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية».

واتفق قادة الجيش الليبي على «الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية»، وناقشوا «ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية»، و«وضع أسس تبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسات الأركان النوعية والإدارات المختلفة»، فضلًا عن «الاتفاق على وضع برامج تدريب مشتركة… وإقرار تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار».