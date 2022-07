العذابي: الأوضاع في القطاع الصحي تشهد كارثة كبيرة

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي سامر العذابي إن الأوضاع في القطاع الصحي تشهد كارثة كبيرة، بسبب عدم صرف الميزانية حتى اللحظة.

العذابي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف أن مراكز العزل أغلقت أبوابها؛ بسبب عدم الاستجابة لطلبات الأطباء، واختفت الأدوية داخل المستشفيات، والمراكز الطبية كلها استدانت بسبب سوء الوضع المالي.

وأشار إلى أن التجاذبات السياسية هي من أوصلت الوضع لذلك، فالميزانية الآن حائرة بين الوزارة المسيطرة على الأرض في طرابلس، المتمثلة في حكومة عبدالحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاآغا الشرعية التي يرفض الدبيبة تسليمها السلطة.

العذابي أكد أن عدم صرف الميزانية سيضع البلاد في كارثة كبيرة، خاصة مع تفاقم الوضع الصحي في ليبيا والدخول في الموجة الخامسة.

