الدبيبة يتابع أوضاع منفذ رأس اجدير ويعطي تعليماته لوزارة الخارجية

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عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة أوضاع منفذ رأس اجدير الحدودي بحضور وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الحكم المحلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وعميد بلدية زوارة ومدير منفذ رأس اجدير.

وقدم مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية في بداية الاجتماع عرضاً ضوئياً.

وضح من خلاله الخطة التطويرية للمعبر والأعمال المنجزة والتي من شأنها المساعدة في راحة المسافرين.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة تنظيم العمل داخل المعبر وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح.

فضلا عن تطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية.

كما أعطى الدبيبة تعليماته لوزيري الخارجية والداخلية للتنسيق مع الجانب التونسي.

وذلك من أجل تفعيل البوابة التونسية وتحسين عملها بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبين.